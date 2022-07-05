"Норникель" и "Русал" вернутся к обсуждению слияния компаний

Владимир Потанин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «Норникель» получила от «Русала» предложение вновь обсудить процесс слияния. Об этом сообщил глава «Норникеля» Владимир Потанин, уточнив, что компания подтвердила готовность начать процесс обсуждения.

«Последнее предложение, которое мы получили от нового руководства "Русала" - обсудить слияние между "Норникелем" и "Русалом", как альтернативу продления соглашения. Нами была переосмыслена», - заявил он, отметив, что направил письмо, в котором подтвердил согласие компании на начало обсуждения процесса слияния.

Потанин уточнил, что процесс слияния подобного рода поможет диверсифицировать акционерную базу, повысив стабильность при введении санкционных ограничений. Дополнительными факторами он также назвал «зеленую» повестку и устойчивость.

Акции «Русала» во время торгов на Мосбирже выросли на 22,6%, а «Норникеля» снизились до минимума с 24 февраля текущего года.