Алиханов заявил, что у России есть "крайний" экономический ответ на блокировку транзита в Калининград

Антон Алиханов Фото: Александр Подгорчук

У России есть "крайний" экономический ответ на блокировку транзита товаров в Калининградскую область, заявил РИА Новости глава региона Антон Алиханов во вторник, 5 июля 2022 года.

"Если они декларируют это и собираются это делать, у нас есть и крайний ответ экономического рода, - констатировал Алиханов. - Посмотрим, кто сильнее. Что-то мне подсказывает, что мы окажемся сильнее".

Губернатор уточнил, что надеется на благоразумие властей Литвы, так как нет желания "в это соревнование вступать".

Как ране писал сайт kp.ru, Антон Алиханов допустил уничтожение транспортного комплекса Прибалтики из-за ответных мер России на блокирование транзита товаров в Калининград. По его словам, контрсанкции РФ станут серьезным ударом по экономике Литвы.

По словам губернатора, власти России и Калининградской области ведут работу по решению вопроса с возобновлением транзита товаров в регион. Чиновник оценил шансы успешного завершения такой работы как высокие.