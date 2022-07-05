Медведев пообещал Японии отсутствие нефти и газа из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова японского премьер-министра Фумио Кисиды про потолок цены на российскую нефть, указав на то, что у Японии не будет ни нефти, ни газа из России, поскольку не будет и участия в проекте «Сахалин-2».

По словам Медведва, в переводе с японского на русский слова Кисиды означают тот факт, что черного золота на рынке будет гораздо меньше, а его стоимость будет гораздо выше. «Причём выше прогнозной астрономической цены в 300–400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2», - написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

Ранее премьер Японии заявил, что потолок стоимости российской нефти может быть установлен на уровне в половину от ее текущей цены, также о планах по созданию механизма, который препятствовал бы закупки черного золота из России по ценам выше введенного ограничения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что подобные отдельно взятые заявления не означает, что такие параметры могут быть согласованы с другими странами.