Курс доллара поднялся выше 58 рублей впервые с 14 июня 2022

Курс доллара достиг максимальных значений с середины июня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доллар и евро во вторник, 5 июля 2022 года, продолжили свое укрепление относительно российской валюты. Так американская валюта поднялась выше 58 рублей, что произошло впервые с 14 июня текущего года, а европейская - торгуется в районе 59 рублей. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

Максимальный курс доллара зафиксировали в 11:20 по московскому времени. Он составил 58,9 рубля. По данным на 11:35 стоимость американской валюты немного снизилась, составив около 57,8 рубля. Курс евро на пике достиг 59,95 рубля, но к 11:35 упал до 59,5 рубля.

Как ранее писал сайт kp.ru, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выразил мнение, что оптимальный для страны курс доллара колеблется в диапазоне 70-80 рублей. По его словам, низкий курс доллара бьет по доходам экспортеров, поэтому в правительстве решают вопрос, как привести курс к оптимальному соотношению в 70-80 рублей.