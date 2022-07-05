Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до выполнения всех задач

Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения всех поставленных задач. Об этом заявил на селекторном совещании в Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу во вторник, 5 июля 2022 года.

"Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим", - подчеркнул министр обороны.

Шойгу также добавил, что российские военные продолжат обеспечение мирной жизни на подконтрольных территориях.

Как ранее писал сайт kp.ru, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что цели специальной военной операции на Украине, несмотря на оказание военной помощи Киеву со стороны Запада, будут достигнуты.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".