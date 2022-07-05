Песков опроверг информацию об отказе Си Цзиньпина посетить Россию Фото: REUTERS

У председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина есть действующее приглашение посетить Россию, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, взаимные визиты лидера КНР в РФ и президента России Владимира Путина в Китай будут осуществлены после ослдабления коронавирусный ограничений.

«Это полностью не соответствует действительности. Дело в том, что определенные ковидные ограничения в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально – надо с пониманием к этому относиться. Есть действующее приглашение у Путина посетить Китай и у Си Цзиньпина – посетить Россию. По мере того, как ослабления этих ограничений позволят, все визиты будут осуществлены», – сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам.

Ранее японская газета Yomiuri со ссылкой на источники сообщила об отказе Си Цзиньпина совершить визит в Россию. По информации издания, политик заявил, что ему будет сложно посетить РФ из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.