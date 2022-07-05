Москва не принимала решений о переводе оплаты российского СПГ на рубли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти России пока не принимали решений о переводе оплаты российского сжиженного природного газа (СПГ) на рубли, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось, и никаких подготовленных указов на этот счет нет», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

За деталями вопроса возможного перевода оплаты поставок российского СПГ на рубли он рекомендовал обращаться в «Газпром».

Как писал сайт kp.ru, накануе в «Газпроме» заявили о необходимости разработать механизм координации поставок за рубеж сжиженного природного газа и трубопроводного голубого топлива. Начальник управления компании Кирил Полоус объясил, что между экспортом трубопроводного газа и СПГ возникает валютная конкуренция, поскольку первый продается за рубли.