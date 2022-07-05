Рестораны McDonald's приостановили работу в Казахстане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рестораны быстрого питания McDonald's временно приостановили обслуживание клиентов в Казахстане. Об этом во вторник, 5 июля, сообщила пресс-служба компании, уточнив, что приостановка работы произошла «по техническим причинам».

«Сообщаем, что рестораны McDonald's временно не работают по техническим причинам. Следите за нашими новостями, мы обязательно сообщим, когда рестораны возобновят свою работу», - отмечается в публикации пресс-службы.

Позже в компании заявили, что рестораны на всей территории республики временно закрыты в связи с техническими неполадками на стороне оператора фискальных данных. «Мы постепенно открываем двери в каждом городе присутствия», - говорится в заявлении.

Напомним, 19 мая McDonald's сообщил о своем решении продать российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который далее под новым брендом начнет управлять всеми ресторанами быстрого питания, принадлежащим компании.