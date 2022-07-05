Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика5 июля 2022 9:28

Минобороны России заявило об ударе по пункту дислокации наемников под Николаевом

Также российские военные поразили четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением под Харьковом
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минобороны России заявило об ударе по пункту дислокации наемников под Николаевом

Минобороны России заявило об ударе по пункту дислокации наемников под Николаевом

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России поразили пункт размещения иностранных наемников в Николаевской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«За сутки высокоточным оружием поражены...живая сила и военная техника ВСУ в 18-ти районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области», – сказал он на брифинге.

Также за сутки российские войска уничтожили 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники в Харькове, поразили четыре украинских артиллерийских взвода РСЗО «Ураган» и «Град» в ДНР, и артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б» в Херсонской области.

Кроме того, авиация, ракетные и артиллерийские войска РФ поразили три пункта управления ВСУ, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР, одну радиолокационную станцию ЗРК С-300 в Николаевской области. В районе населенного пункта Новобратское Херсонской области российским истребителем был сбит украинский самолет Су-25, а в Харьковской, Херсонской областях и ЛНР сбиты три украинских беспилотника и три тактических ракеты «Точка-У».

Как писал сайт Kp.ru, Вооруженные силы России уничтожили в Житомирской области учебный центр, в котором проходили переподготовку иностранные наемники.