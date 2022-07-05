Минобороны России заявило об ударе по пункту дислокации наемников под Николаевом Фото: REUTERS

Вооруженные силы России поразили пункт размещения иностранных наемников в Николаевской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«За сутки высокоточным оружием поражены...живая сила и военная техника ВСУ в 18-ти районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области», – сказал он на брифинге.

Также за сутки российские войска уничтожили 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники в Харькове, поразили четыре украинских артиллерийских взвода РСЗО «Ураган» и «Град» в ДНР, и артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б» в Херсонской области.

Кроме того, авиация, ракетные и артиллерийские войска РФ поразили три пункта управления ВСУ, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР, одну радиолокационную станцию ЗРК С-300 в Николаевской области. В районе населенного пункта Новобратское Херсонской области российским истребителем был сбит украинский самолет Су-25, а в Харьковской, Херсонской областях и ЛНР сбиты три украинских беспилотника и три тактических ракеты «Точка-У».

Как писал сайт Kp.ru, Вооруженные силы России уничтожили в Житомирской области учебный центр, в котором проходили переподготовку иностранные наемники.