Минобороны России прорабатывает ответ на случай размещения баз НАТО в Финляндии и Швеции

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 5 июля, заявил, что Министерство обороны РФ прорабатывает варианты ответа на случай размещения военной инфраструктуры Североатлантического альянса около российских границ в результате вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

«Варианты прорабатывают не в Кремле, а в министерстве обороны, мы с вами уже много раз говорили, что соответствующие планы там есть и работа ведется для обеспечения нашей безопасности», - заявил представитель Кремля.

Напомним, сегодня, 5 июля, послы 30 стран - членов НАТО, а также министры иностранных дел Финляндии и Швеции, Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире организации.

Как писал сайт kp.ru, страны смогут присоединиться к НАТО только после ратификации документов всеми государствами – членами альянса.