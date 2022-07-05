"Детское Евровидение"-2022 пройдет без представителей России. Фото: junioreurovision.tv

Россия не примет участия в "Детском Евровидении" в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого, которая выступала организатором национального отбора на этот музыкальный конкурс.

"Академия Игоря Крутого сообщает об отмене приема заявок на национальный отборочный тур двадцатого международного детского конкурса песни "Евровидение", - уточнили в академии, добавив, что это связано с выходом ВГТРК, Первого канала и радиодома "Останкино" из Европейского вещательного союза (European Broadcasting Union, сокращенно - EBU).

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце февраля 2022 года EBU принял решение не допускать Россию к участию в конкурсе "Евровидение".

В качестве ответной меры на отстранение государства ВГТРК, Первый канал и радиодом "Останкино" объявили о выходе из Европейского Вещательного Союза. В совместном заявлении они расценили действия EBU "как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус".