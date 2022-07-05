Песков отреагировал на видео Кадырова с пародией на Зеленского Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 5 июля, заявил, что на сегодняшний день в Кремле не видели ролик главы Чечни Рамзана Кадырова с пародией на президента Украины Владимира Зеленского.

«В Кремле не смотрели пародийный ролик Кадырова о "капитуляции Зеленского"», - заявил в ходе брифинга представитель Кремля.

Напомним, накануне глава Чечни представил пародийный ролик о капитуляции Украины, в котором артист, играющий роль украинского президента, подписывает документ о капитуляции. Как сообщал «КП-Северный Кавказ», авторами видео стали известные российские пранкеры Вован и Лексус.

Во ходе подписания документа о капитуляции на плече участника ролика лежит чья-то рука. Кому она принадлежит, выясняется только в конце ролика, когда «Зеленский» произносит слова «Ахмат – сила». В этот момент камера показывает второго участника, которым является сам Кадыров.

«Мы доказали это? Конечно, верно, Ахмат - сила, дон. Давно надо было», - произносит глава Чечни, получая на это ответ: «Так и запишем».