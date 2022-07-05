В бюджет России поступят 259 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов в июле 2022

В бюджет России по итогам июля 2022 года поступит еще 259,1 млрд рублей с дополнительных нефтегазовых доходов, прогнозирует Минфин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета России, связанный с ростом фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июле 2022 года в размере 259,1 млрд рублей. Об этом сообщает Минфин РФ.

В ведомстве уточнили, что в июне 2022 года совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов России составил 398 млрд рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, резервный фонд правительства России увеличился на 1,6 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписано главой кабинета министров Михаилом Мишустиным в конце июня.

Средства будут направлены, в частности, для реализации мероприятий по обеспечению стабильного развития экономики в условиях внешних санкций. Резервный фонд вырос за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января этого года.