Ректор РАНХиГС Владимир Мау обвинен по двум эпизодам мошенничества Фото: Олег ЗОЛОТО

Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиру Мау предъявлены обвинения по двум эпизодам мошенничества.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, первый эпизод мошенничества связан с фиктивным трудоустройством в вуз 12 сотрудников Министерства просвещения РФ. По нему Мау вместе с бывшим замминистра Мариной Раковой, а также заместителем гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком обвиняют в хищении свыше 20 миллионов рублей. Второй эпизод мошенничества также касается фиктивного трудоустройства сотрудника Минпросвещения.

Кроме того, сообщается, что Мау могут вменить еще один мошенничества и на данный момент следователи проверяют эпизод с хищением бюджетных средств при исполнении проекта «Образование» на сумму около 20 миллионов рублей. Таким образом, ущерб от действий Мау, а также Раковой и Зака может превысить 40 миллионов рублей.

В конце июня этого года ректора РАНХиГС, которого обвиняли в хищении 21 миллиона рублей, отправили под домашний арест. Следствие попросило такую меру пресечения, поскольку Мау приобрел билеты в Турцию и он мог скрыться от правосудия.