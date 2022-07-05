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Происшествия5 июля 2022 10:05

Ректор РАНХиГС Владимир Мау обвинен по двум эпизодам мошенничества

Владимиру Мау могут вменить еще один мошенничества
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Ректор РАНХиГС Владимир Мау обвинен по двум эпизодам мошенничества

Ректор РАНХиГС Владимир Мау обвинен по двум эпизодам мошенничества

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиру Мау предъявлены обвинения по двум эпизодам мошенничества.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, первый эпизод мошенничества связан с фиктивным трудоустройством в вуз 12 сотрудников Министерства просвещения РФ. По нему Мау вместе с бывшим замминистра Мариной Раковой, а также заместителем гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком обвиняют в хищении свыше 20 миллионов рублей. Второй эпизод мошенничества также касается фиктивного трудоустройства сотрудника Минпросвещения.

Кроме того, сообщается, что Мау могут вменить еще один мошенничества и на данный момент следователи проверяют эпизод с хищением бюджетных средств при исполнении проекта «Образование» на сумму около 20 миллионов рублей. Таким образом, ущерб от действий Мау, а также Раковой и Зака может превысить 40 миллионов рублей.

В конце июня этого года ректора РАНХиГС, которого обвиняли в хищении 21 миллиона рублей, отправили под домашний арест. Следствие попросило такую меру пресечения, поскольку Мау приобрел билеты в Турцию и он мог скрыться от правосудия.