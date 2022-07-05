Госдума приняла законопроект об объединении ПФР и Фонда социального страхования Фото: Владимир ВОРСОБИН

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Фонда пенсионного и социального страхования.

Новый фонд должен появиться 1 января 2023 года. Также в третьем чтении были приняты изменения в действующее законодательство, в частности поправки в Бюджетный, Трудовой и Налоговый кодексы. Они предполагают установление с 2023 года единых тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, сказано на сайте Госдумы.

Как заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, создание единого фонда упростит получение россиянами социальных выплат, которые теперь будут назначаться автоматически либо по одному заявлению. По его словам, перевод услуг в электронный вид не повлияет на их доступность для пожилых людей и инвалидов, поскольку они по-прежнему смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ.

Напомним, ранее Министерство труда и социальной защиты России выступило с инициативой слияния ПФР и ФСС. Новая структура будет внебюджетной, координировать работу фонда будут Минтруда и специально созданный наблюдательный совет.

Как писал айт kp.ru, здания ПФР после объединения с ФСС отдадут под стационары.