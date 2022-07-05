Шойгу сообщил, что испытания ракет "воздух-воздух" для Су-57 завершатся в 2022 году

Пятое поколение Су-57 оснастят новейшими ракетами "воздух-воздух" малой и средней дальности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственные испытания ракет "воздух-воздух" малой и средней дальности для истребителей пятого поколения Су-57 завершатся в 2022 года, заявил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства во вторник, 5 июля 2022 года.

Речь идет о ракетах, разработанных конструкторским бюро "Вымпел", которыми можно будет оснащать не только Су-57, но и другие носители. По словам Шойгу, ввести в эксплуатацию первые серийные партии планируется до конца года.

Как ранее писал сайт kp.ru, американские журналисты пришли к выводу, что у российского истребителя пятого поколения Су-57 есть ряд преимуществ, создающих реальную угрозу для НАТО.

Одним из преимуществ истребителя названа аэродинамика, поскольку конструкция истребителя позволяет совершать манёвры на высочайшем уровне. Кроме того, Су-57 обладает отличными характеристиками для ведения воздушного боя.

Следующей сильной стороной российского истребителя названа огневая мощь. Кроме того, Су-57 может использовать различные ракеты класса "воздух-воздух", а также вооружение, направленное на цели на земле.