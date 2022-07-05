5 июля 2022 года курс евро подскочил до 62 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доллар и евро во вторник, 5 июля, продолжили свое укрепление относительно российской валюты. Так европейская валюта поднялась выше 62 рублей, что произошло впервые с 10 июня текущего года, а американская - торгуется в районе 60 рублей впервые с 8 июня 2022 года. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

Согласно данным, курс евро с расчетами «завтра» к 13.15 мск поднялся на 3,71 рубля (на 6,5%), до 61,46 рубля. Курс доллара вырос на 4,75 рубля (на 9%), составив 59,99 рубля. При этом чуть ранее в ходе торгов евро поднимался выше отметки в 62 рубля, а доллар – 60 рублей.

Напомним, ранее аналитики компании «Ренессанс Капитал» заявили, что в следующем году среднегодовой курс российской валюты должен вернуться к показателю 83 рубля за доллар. По их мнению, такой прогноз может сбыться, если у России получится заместить выпадающий нефтяной экспорт в Европейский союз на 50%. Отмечается, что в подобном случае стоимость нефти марки Brent будет находиться на уровне 100 долларов за баррель, а Urals будет торговаться в районе 70 долларов за баррель.