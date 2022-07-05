Из-за подорожания газа в Германии впервые со времен Второй мировой сократили подачу горячей воды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые арендодатели в Германии начали сокращать подачу горячей воды в квартирах на фоне сильного роста стоимости газа и электричества.

Как передает издание Bild, в 600 квартирах, расположенных в городе Диппольдисвальде в Саксонии, горячую воду будут подавать по расписанию: с четырех до восьми утра, с одиннадцати утра до часа дня, а также с пяти до девяти вечера. Уточняется, что арендаторы жилья возмутились таким решением, указав на то, что такого не было со времен Второй мировой войны.

«Такое было - я слышала от бабушки, - только после войны. Не знаю, как я буду купать свою дочь», - приводит издание слова одной из квартиросъемщиц.

Напомним, ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек сказал, что Германия находится в газовом кризисе, заявив также о необходимости снизить потребления газа «везде, где это возможно».