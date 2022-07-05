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Политика5 июля 2022 11:02

Глава ДНР сообщил о переброске войск на донецкое направление после освобождения ЛНР

Глава Шойгу рассказывал о полном освобождении Луганской республики
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Подразделения войск ДНР начали перебрасываться на донецкое направление

Подразделения войск ДНР начали перебрасываться на донецкое направление

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Подразделения войск Донецкой народной республики, участвовавшие в боях на территории Луганской народной республики, начали перебрасываться на донецкое направление, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Луганская народная республика на данный момент освобождена. Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие, помогая нашим братьям, – он перемещается на донецкое направление. Также перемещается и второй Луганский корпус», – рассказал он журналистам.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Луганской народной республики. По словам главы Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины за последние две недели потеряли 5 469 человек. Кроме того российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР уничтожили за этот период 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет, 69 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых ракетных машин и реактивных систем залпового огня.