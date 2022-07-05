Премьер Швеции передала Зеленскому копию письма Карла XII с указанием признать Запорожскую Сечь Фото: REUTERS

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон передала президенту Украины Владимиру Зеленскому копию письма шведского короля Карла XII с указанием послу в Константинополе признать независимость Запорожской Сечи.

Как сообщили в пресс-службе украинского лидера, глава шведского правительства сообщила о передаче президенту Украины копии письма 1711 года, которое хранилось в Государственном архиве Швеции.

«В нем король Карл XII дает наставления шведскому послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь как независимое государство», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Зеленского по итогам его встречи с Андерссон в Киеве.

Зеленский в ходе брифинга продемонстрировал данное письмо, зачитав фрагмент о свободе Украины и всех казаков, назвав его актуальным на сегодняшний день.

Письмо датируется 1711 годом, когда шла Северная война. За два года до этого гетман Украины Иван Мазепа и Карл XII подписали союзный договор, а позже проиграли Полтавскую битву русскому войску.