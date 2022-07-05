Cumhuriyet: спецоперация на Украине стала ответом России на расширение НАТО

Турецкие журналисты полагают, что именно расширение НАТО стало главной причиной российской спецоперациии Фото: EAST NEWS

Российская специальная военная операция на Украине стала ответом России на расширение Североатлантического альянса, говорится в публикации турецкого издания Cumhuriyet.

"США поставили перед собой цель оттеснить Россию из западной части Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей и зажать Китай в азиатском регионе", - утверждают турецкие журналисты.

По их оценке, исходя из американской стратегии, вступление Швеции и Финляндии в НАТО было лишь делом времени, а события на Украине послужили лишь катализатором этого события.

Напомним, незадолго до начала спецоперации на Украине Москва направила США и НАТО свои предложения, касающиеся в том числе внеблокового статуса Украины и ключевых для России вопросов безопасности в Европе и на постсоветском пространстве.

В частности, указывалось, что дальнейшее расширение НАТО к границам РФ будет восприниматься Москвой как угроза и получит адекватную военно-техническую реакцию. Позже в МИД РФ были вынуждены констатировать, что не получили ни от США, ни от НАТО конструктивных ответов.