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Политика5 июля 2022 11:23

Cumhuriyet: спецоперация на Украине стала ответом России на расширение НАТО

Турецкие журналисты полагают, что вступление Швеции и Финляндии в альянс было делом времени
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Турецкие журналисты полагают, что именно расширение НАТО стало главной причиной российской спецоперациии

Турецкие журналисты полагают, что именно расширение НАТО стало главной причиной российской спецоперациии

Фото: EAST NEWS

Российская специальная военная операция на Украине стала ответом России на расширение Североатлантического альянса, говорится в публикации турецкого издания Cumhuriyet.

"США поставили перед собой цель оттеснить Россию из западной части Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей и зажать Китай в азиатском регионе", - утверждают турецкие журналисты.

По их оценке, исходя из американской стратегии, вступление Швеции и Финляндии в НАТО было лишь делом времени, а события на Украине послужили лишь катализатором этого события.

Напомним, незадолго до начала спецоперации на Украине Москва направила США и НАТО свои предложения, касающиеся в том числе внеблокового статуса Украины и ключевых для России вопросов безопасности в Европе и на постсоветском пространстве.

В частности, указывалось, что дальнейшее расширение НАТО к границам РФ будет восприниматься Москвой как угроза и получит адекватную военно-техническую реакцию. Позже в МИД РФ были вынуждены констатировать, что не получили ни от США, ни от НАТО конструктивных ответов.