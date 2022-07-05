На «Иннопроме-2022» донбасский ЮГМК и «Уралвагонзавод» подписали соглашение о сотрудничестве

5 июля на «Иннопроме-2022» в Екатеринбурге состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между концерном «Уралвагонзавод» и донбасским Южным горно-металлургическим комплексом (ЮГМК), который впервые принял участие в международной промышленной выставке.

Соглашение подписали генеральный директор ЮГМК Евгений Юрченко и заместитель гендиректора по гражданской продукции АО концерна «Уралвагонзавод» Борис Мягков.

- Поставки металла на предприятия «Уралвагонзавода» уже начались. Это не первый контракт и не первое соглашение, заключенные между компаниями. Очень хочется, чтобы побратимство приносило пользу не только на бумаге, а в реальных делах, которые будет приносить нам мир и спокойствие. Работа нацелена на долгие годы, - рассказал Евгений Юрченко.

Основным потребителем в первую очередь станет Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. По словам заместителя генерального директора «Уралвагозавода» Бориса Мягкова, это самое металлоемкое предприятие, так как оно выпускает железнодорожные вагоны.

- В лице предприятий Донбасса мы получаем надежных поставщиков с хорошими экономическими условиями и продукцией хорошего качества, - поделился Борис Мягков.

В донбасский ЮГМК входят 7 металлургических, химических и добывающих предприятий Донецкой и Луганской народных республик. Это Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, «Макеевкокс», ЯКХЗ, Комсомольское рудоуправление, Алчевский металлургический комбинат и Стахановский завод ферросплавов.

Соглашение будет содействовать устойчивому развитию, модернизации и инновационному развитию предприятий и промышленности Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.