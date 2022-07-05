Работники нефтегазовой сферы Норвегии объявили забастовку ради повышения зарплат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Норвегии в ночь на вторник, 5 июля, работники нефтегазовой сферы страны объявили забастовку.

Как передает агентство Reuters, забастовка началась с целью повышения заработной платы сотрудников, работающих в нефтегазовой сфере. Споры возникли во время проведения переговоров между профсоюзом и норвежской нефтегазовой ассоциацией.

«Забастовка началась», - приводит издание слова главы норвежской профсоюзной организации Lederne Аудуна Ингвартсена.

Как сообщается, изначально работы остановились на трех месторождениях компании Equinor и Oseberg South и Oseberg East, что приведет к сокращению добычи ископаемого топлива примерно на 89 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день. Позже к ним присоединятся месторождения Kristin, Heidrun и Aasta Hansteen. Месторождение Tyrihans также закрывают, поскольку оно связано с Kristin.

Отмечается, что ко вторнику, 5 июля, объемы добычи нефти сократились на 89 тысяч баррелей в сутки, а газа - на 27,5 тысяч баррелей нефтяного эквивалента. К среде, 6 июля, когда работы остановятся на четырех месторождениях, прогнозируют сокращение на 130 тысяч баррелей в сутки, а газа - на 292 тысяч баррелей нефтяного эквивалента.

Кроме того, в субботу, 9 июля добычу могут прекратить месторождения Sleipner, Gullfaks A и Gullfaks C, что приведет к скрещению объемов нефти на дополнительные 160 тысяч баррелей в сутки, а газа - на 230 тысяч баррелей нефтяного эквивалента.