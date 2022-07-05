Сенатор Джабаров заявил, что Россия не покинет Парламентскую ассамблею ОБСЕ

Россия не покинет Парламентскую ассамблею ОБСЕ, заявили в Совфеде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не намерена покидать Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Если кто-то мечтает, что мы выйдем из ПА ОБСЕ, глубоко заблуждается, потому что Россия была в числе стран-основателей ОБСЕ. Отсюда мы выходить не планируем», – сказал сенатор на брифинге.

Когда Россия стала членом ПА Совета Европы, она уже существовала, отметил парламентарий, указывая на ее отличия от ПА ОБСЕ.

Напомним, спецназ Росгвардии нашел документы, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах спецслужб Украины. В частности, найдены свидетельства того, что представители международной организации пользовались покровительством экс-главы управления Службы безопасности Украины в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко.