FT: цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы

В Европе фиксируют рекордные цены на электроэнергию Фото: Shutterstock

Стоимость электроэнергии в европейских странах обновила исторические максимумы на фоне дефицита газа, вызванного сокращением поставок из России. Об этом сообщает британская газета Financial Times во вторник, 5 июля 2022 года.

Так цена электроэнергии в Германии достигла рекордных 325 евро за МВт/ч, а во Франции – космических 366 евро.

Журналисты уточнили, что одна из главных причин такого положения дел – уменьшение поставок российского газа, вызванное антироссийскими санкциями. Так, Канада не выполнила свои обязательства по ремонту турбин для газопровода "Северный поток", что привело к уменьшению прокачки газа до 40% от максимальной. Более того, с 11 июля работа газопровода будет приостановлена для проведения техобслуживания.

По оценке опрошенных изданием экспертов, газовый кризис в Европе растянется минимум на год, так как альтернативные источники энергии попросту отсутствуют. Экстренный вариант перехода на уголь также не возымеет должного эффекта из-за резко подскочивших цен на этот вид топлива (кстати, тоже под влиянием антироссийских санкций).

Следовательно, европейцев ждет дальнейшее подорожание электричества, а возможно, и нормирование потребления энергоресурсов, заключили аналитики.

Как ранее писал сайт kp.ru, британские журналисты пришли к выводу, что в Великобритании многие предприятия могут закрыться в случае, если холодная зима спровоцирует дефицит газа, а поставки из России в Европу прекратятся.

Напомним, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предрек рост стоимости газа в Европе до 2 тысяч долларов. По его оценке, это может произойти уже к концу года.