Госдума сняла с рассмотрения проект об установлении 3 сентября Дня победы над Японией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 5 июля, сняла с рассмотрения в первом чтении проект закона о переименовании Дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

«Прошу снять с рассмотрения 69-й вопрос (о памятной дате 3 сентября) в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций», - заявил в ходе заседания глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Напомним, ранее Картаполов внес в палату данный законопроект о переименовании Дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией. «Формулировка о победе над милитаристской Японией должна быть закреплена на уровне федерального закона», - говорилось в пояснительной записке к проекту, где отмечалось, что это «отражает принцип исторической справедливости».

Как писал сайт kp.ru, авторы документа назвали важным указать в наименовании праздника именно милитаристскую Японию, указав на политический режим, действовавший в 1945 году в Японии, а также отметив, что его свержение было важным для установления мира и не направлено против мирных жителей страны.

Кроме того, говорилось о том, что что данная инициатива была разработана в ответ на позицию Токио по специальной военной операции на Украине. Незадолго до этого, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Японии находятся на минимально возможном уровне, подчеркнув, что японская сторона занимает враждебную позицию.