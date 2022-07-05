массовая забастовка таксистов началась в Италии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Массовая 48-часовая забастовка таксистов объявлена по всей Италии во вторник, 5 июля.

Как передает агентство ANSA, в центре Рима организуют шествие представителей сектора, которые выступают против готовящегося декрета о конкуренции, что предполагает либерализацию отрасли, в том числе при помощи организации частных пассажирских перевозок через специальные онлайн-приложения.

Представители профсоюзов, которые организовали акцию протеста, заявили о том, что подобная реформа ведет к снижению качества услуг за счет понижения стоимости. «Наш рынок хорошо регулирован, и в нашем секторе нельзя говорить о конкуренции, но о прозрачности и профессионализме», - приводит газета La Repubblica заявление, сделанное в профсоюзах, которые объединяют примерно 40 тысяч таксистов.

В профсоюзах отметили, что они не выступают против принципа использования онлайн-платформ, однако против того, чтобы те превратились «в продажу билетов на автобус» на невыгодных для таксистов условиях.