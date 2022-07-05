МИД Китая назвал "шуткой века" слова Столтенберга об оборонительном характере НАТО

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Утверждение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере НАТО является "шуткой века". Об этом заявил в своем аккаунте в Twitter представитель министерства иностранных дел (МИД) Китая Чжао Лицзянь во вторник, 5 июля 2022 года.

"НАТО — оборонительный альянс? Шутка века", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что главный символ якобы "оборонительного" Североатлантического альянса – бомбы.

Как ранее писал сайт kp.ru, спецпредставитель Китая Лю Сяомин в июне 2022 года напомнил НАТО про бомбардировку Югославии, в результате которой погибли 2,5 тысячи человек, в том числе 79 детей.

"23 года назад НАТО без санкций Совбеза ООН сбросила 420 тысяч бомб массой 22 тысячи тонн, включая 15 тонн обедненного урана", - уточнил Сяомин.

Напомним, Китай призвал НАТО прекратить попытки развязать новую холодную войну и распространять фейковую информацию о деятельности КНР. По словам официального представителя китайского МИД Ван Вэньбиня, Североатлантический альянс является "продуктом холодной войны и крупнейшим в мире военным союзом под руководством США".