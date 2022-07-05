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Политика5 июля 2022 12:12

Российские военные спасли жизнь подорвавшемуся на собственной мине солдату ВС Украины

У пострадавшего была оторвана ступня
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Российские военные спасли жизнь подорвавшемуся на собственной мине солдату ВС Украины

Российские военные спасли жизнь подорвавшемуся на собственной мине солдату ВС Украины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военнослужащие России из группировки "О" ("Отважные") оказали помощь солдату ВСУ, подорвавшемуся в ходе отступления под Лисичанском на собственной мине, сообщает РИА Новости.

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" оторвала украинскому солдату ступню, и он мог умереть от кровопотери, но российские военные его спасли.

Как уточняет информагентство, украинские военные при отступлении плотно минируют территории противопехотными минами ПФМ-1 советского производства, что запрещено Оттавской конвенцией.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 июля 2022 года можно прочитать здесь.