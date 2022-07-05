Российские военные спасли жизнь подорвавшемуся на собственной мине солдату ВС Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военнослужащие России из группировки "О" ("Отважные") оказали помощь солдату ВСУ, подорвавшемуся в ходе отступления под Лисичанском на собственной мине, сообщает РИА Новости.

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" оторвала украинскому солдату ступню, и он мог умереть от кровопотери, но российские военные его спасли.

Как уточняет информагентство, украинские военные при отступлении плотно минируют территории противопехотными минами ПФМ-1 советского производства, что запрещено Оттавской конвенцией.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 июля 2022 года можно прочитать здесь.