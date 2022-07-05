Следователи проводят обыски у начальника управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Следователи проводит обыски у начальника управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова, рассказал «КП-Петербург» осведомленный источник.

«Есть подозрения, что центральный аппарат СК России проводит обыски. Причину не знаем», – сообщил он.

В петербургском управлении Следственного комитета заявили, что не имеют отношения к обыскам. Пока никаких официальных заявлений об этом не было. Предварительно, обыски могут быть связаны с расследованием уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что обыски у Семенова проводятся сотрудниками Федеральной службы безопасности.

Алексей Семенов занимает пост начальника управления ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2017 года. В феврале 2019 года президентом России Владимиром Путиным ему было присвоено звание генерал-майора полиции.