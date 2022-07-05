Госдума РФ одобрила во втором чтении законопроект о снятии бюрократической нагрузки с учителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума России в ходе пленарного заседания сегодня, 5 июля, одобрила во втором чтении законопроект о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей. Он вводит прямой запрет возложения на педагогов работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения России перечня.

Ранее депутаты Госдумы РФ от "Единой России" разработали законопроект, призванный сократить бюрократическую нагрузку на учителей. Благодаря новым нормам школам будет доступно перейти на электронный документооборот, что снимет часть бумажной работы с учителей.

Также ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий наказание за участие россиян в боевых действиях против России и публичные призывы к действиям против государственной безопасности. Документом предлагается приравнять вышеуказанные нарушения к государственной измене. За участие в вооруженном конфликте или военных действиях против РФ россиянам может грозить до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.