VK и Сбер рассматривают продажу Delivery Club Фото: пресс-служба Delivery Club

Совладельцы сервиса доставки еды Delivery Club – компании VK и Сбер – проводят переговоры о его продаже, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По информации ТАСС, одним из вариантов рассматривается продажа сервиса «Яндексу». Delivery Club может быть продан компании в рамках сделки по продаже «Яндекс.Дзена» и «Яндекс.Новостей». Пока окончательные договоренности не достигнуты.

Между тем в Федеральной антимонопольной службе сообщили РИА Новости, что ведомство не получало ходатайств о возможной покупке сервиса доставки еды Delivery Club.

Как писал сайт kp.ru, в конце апреля VK и «Яндекс» подписали соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена».

Разговоры о продаже этих сервисов шли уже с конца прошлого года В марте 2022 «Яндекс» опроверг сообщения о продаже сервисов «Новости» и «Дзен». Представитель компании Илья Грабовский назвал информацию об их продаже слухами.