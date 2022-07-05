Назван ТОП-10 самых популярных городов России для отдыха в июле

Сочи возглавил рейтинг самых посещаемых городов июля. Фото: sochi.ru.

Сортавала в Карелии вошла в ТОП-10 самых популярных направлений для отдыха в России в июле 2022 года. Именно в этот карельский городок отправляются огромное количество людей, для того чтобы провести там отпуск в разгар лета. Об этом пишет издание "КарелInform".

- Популярный сервис бронирования жилья в стране провел онлайн-опрос посетителей и на их основе составил рейтинг, в который вошли десять наиболее привлекательных для отечественных туристов направлений отдыха в июле. В этом рейтинге есть Сортавала – город занимает десятое место, - сообщает издание.

При этом, остановиться в Карелии оказалось совсем не бюджетно. Сортавала стала лидером по стоимости размещения. Так, ночь в гостинице обойдется путешественникам в 5,9 тысяч рублей. При том, что в среднем по стране сутки в отеле стоят от 2,7 тысяч рублей.

Лидером рейтинга среди самых популярных направления для отдыха стал город Сочи. На втором месте оказался Санкт-Петербург, а "бронза" досталась Ялте.