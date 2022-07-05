Путин присвоил звание «гвардейского» 80-му танковому полку Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 80-му танковому Краснознаменному полку звание «гвардейского».

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование «гвардейский», – сказано в документе, размещенном на портале правовой информации.

Указом постановляется именовать полк «80-й гвардейский танковый Краснознаменный». Он вступает в силу со вторника, 5 июля.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая этого года Путин подписал указ о присвоении 24-й отдельной бригаде специального назначения почетного наименования. Бригаде присвоено звание гвардейской. Звание присвоено за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество