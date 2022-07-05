Bloomberg: газ в Европе с начала 2021 года вырос в цене на 700% Фото: REUTERS

Природный газ с 2021-го года вырос в цене на несколько сотен процентов, превратившись вместе с нефтью в движущую силу новой эры конфронтации между великими державами, написал Bloomberg.

"Природный газ превратился в самый ходовой товар в мире и ключевой фактор глобальной инфляции, приводящий к экстремальным скачкам цен даже по стандартам неспокойных рынков: в Европе рост с начала 2021-го года составил целых 700%", - уточняется в статье информагентства.

Как считает автор публикации, именно украинский кризис привел к борьбе за СПГ и “всемирной давке при закупках топлива”.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе в ходе открытия торгов сегодня, 5 июля 2022 года, превысили 1800 долларов впервые с начала марта 2022. Котировки выросли на 2,9%.