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Общество5 июля 2022 13:23

Госдума одобрила поправку о создании российского магазина приложений c обязательной предустановкой

Поправка вносится ко второму чтению проекта закона об усилении защиты персональных данных
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Госдума одобрила поправку о создании российского магазина приложений c обязательной предустановкой

Госдума одобрила поправку о создании российского магазина приложений c обязательной предустановкой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума во вторник, 5 июля, одобрила поправку о создании российского магазина приложений.

Данная поправка предусматривает создание отечественного магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства. Как отметили авторы инициативы, данная поправка была представлена в рамках противодействия санкционным ограничениям со стороны иностранных государств.

Поправка вносится ко второму чтению проекта закона об усилении защиты персональных данных российских граждан.

Напомним, ранее VK совместно с Минцифры РФ запустили бету-версию российского магазина приложений RuStore, которая стала доступна для пользователей мобильных устройств на платформе Android. Как сообщалось, в бета-версии уже доступны более 100 приложений, в том числе популярные сервисы, социальные сети и приложения мобильных операторов.

Незадолго до этого, российский магазин приложений NashStore, который предназначен для устройств под управлением операционной системы Android, стал доступен для скачивания простым пользователей.