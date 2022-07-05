Забастовки нефтяников грозят сокращением экспорта норвежского газа на 56% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Забастовки среди сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии могут привести к серьезному сокращению экспорта газа в несколько раз.

Как передает норвежский телеканал NRK, речь идет о снижении экспорта более чем в два раза. «Забастовки могут привести к снижению ежесуточной добычи нефти на 341 тысяч баррелей нефтяного эквивалента и потере экспорта газа на более 1,1 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что соответствует 56% норвежского экспорта голубого топлива», - передает телеканал.

Уточняется, что забастовки могут привести к ежедневным убыткам отрасли в размере 1,82 млрд норвежских крон (182,6 млн долларов).

Как писал сайт kp.ru, работники нефтегазовой сферы Норвегии объявили забастовку в ночь на вторник, 5 июля. Забастовка началась с целью повышения заработной платы сотрудников.

Изначально работы остановились на трех месторождениях компании Equinor и Oseberg South и Oseberg East, что уже привело к сокращению добычи ископаемого топлива примерно на 89 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день. Позже к ним присоединятся месторождения Kristin, Heidrun и Aasta Hansteen, а также закроют Tyrihans, поскольку оно связано с Kristin. Когда работы остановятся на четырех месторождениях, сокращение составит 130 тысяч баррелей в сутки, а газа - на 292 тысяч баррелей нефтяного эквивалента.