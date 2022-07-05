Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что Россия не признает решения сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Россия не будет признавать решения сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ Фото: REUTERS

Россия не будет признавать решения сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), поскольку она проходит без участия РФ, заявил заместитель председателя Госдумы и руководитель российской ПА ОБСЕ Петр Толстой.

«Британские власти отказали в возможности участия в работе этой сессии делегации России и Белоруссии, нарушив все правила ОБСЕ. По всей видимости, для Британии такой организации не существует и правил тоже не существует. Российская делегация, не участвуя в парламентской ассамблее, не признает ее решения – они для нас являются нелегитимными и ничтожными. Соответственно, писать они в своих резолюциях сейчас могут все что угодно», – сказал депутат на брифинге.

Как сообщил парламентарий, в итоговую декларацию сессии ПА ОСБЕ предлагается включить американо-литовско-украинский пункт под названием «Агрессивная война РФ против Украины и ее народа и обусловленная ею угроза безопасности региона ОБСЕ». По мнению Толстого, это предложение крайне политизировано. Депутат не исключил, что Россия ответит на включение этого пункта в декларацию.

Как писал сайт kp.ru, ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия не намерена покидать Парламентскую ассамблею ОБСЕ.