Unicredit ищет способ продать бизнес в России с возможностью обратного выкупа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянский банк Unicredit рассматривает варианты продажи своего российского подразделения с возможностью обратного выкупа активов в случае улучшения геополитической обстановки.

О рассмотрении вариантов с последующим возвращением сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, где отмечают, что итальянский банк изучает возможность продажи своего российского подразделения через структуру, позволяющую позже выкупить дочернюю компанию.

Отмечается, что покупателями могли бы стать российские компании, которые ранее на попали под санкции, однако интерес также проявили потенциальные претенденты из Турции, Китая и Индии.

В начале июня этого года появились сообщения, что банк Unicredit задумался над расширением кругов потенциальных покупателей российского подразделения. Сообщалось, что рассматривается возможность продать его представителям индийского или китайского бизнеса.