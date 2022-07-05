Владелец KFC ведет переговоры о продаже российского бизнеса Фото: REUTERS

Компания Yum! Brands, владеющая сетями ресторанов быстрого питания KFC, ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России.

«Компания находится на продвинутой стадии передачи местному оператору права собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и основные права на франшизу, включая сеть франчайзинговых ресторанов», – сказано на сайте Yum! Brands.

В настоящее время рестораны другого бренда компании – Pizza Hut – уже проданы в России местному оператору, который запустил процесс ребрендинга. В Yum! Brands отметили, что решения связаны с прежними инициативами компании прекратить инвестиции и развитие российских ресторанов на фоне проведения спецоперации на Украине. Вся текущая прибыль от деятельности в России направляется на гуманитарные цели, подчеркнули в компании.

После завершения транзакции по KFC Yum! Brands намерена полностью уйти из России», – говорится в сообщении.