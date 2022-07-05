Театральный сезон-2022 в Красноярске начнется с ярких постановок

У всех спектаклей - высокий зрительский рейтинг. Например, красноярцы увидят «Сережу» Московского Художественного театра им. А.П. Чехова, спектакль по мотивам романа «Анна Каренина». Даже, как отметил режиссер Дмитрий Крымов, «по отдаленным мотивам великого романа: нам хотелось сделать «Анну Каренину» как бунинский «Солнечный удар» – быстро, нежно и страшно».

Еще одна постановка - «Сын» Российского академического Молодежного театра, или, как считает режиссер Юрий Бутусов, «пьеса о Гамлете в каждом из нас».

Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко представит «Вечер современной хореографии». Новосибирская лаборатория современного искусства устроит перформанс «Коромысли», в основе которого – традиционные русские мотивы и песни. Новосибирский театр «Красный факел» в спектакле «Тайм-аут» по пьесе Марины Крапивиной расскажет историю о непростой жизни женщины, ее стремлениях и проблемах.

Показ этих работ на сценах Красноярска – продолжение партнерства En+ Group c «Золотой Маской». В 2017 году металлургический сегмент компании показал в кинотеатрах малых городов и поселков лучшие спектакли на экране, в 2019 году компания организовала приезд в Екатеринбург спектакля БДТ «Слава», и в этом сезоне стала партнером региональной программы фестиваля «Золотая Маска» в Красноярске. К слову, неравнодушен к театральному искусству и основатель En+ Group Олег Дерипаска: на протяжении многих лет он поддерживает Школу-студию МХАТ.

- Компания En+ Group стремится сделать культурную жизнь горожан насыщенной и разнообразной. Много лет компания не только сотрудничает с ведущей театральной премией страны – «Золотой Маской», но и организует гастроли столичных театров в рамках собственных фестивалей. И каждый раз мы видим большой отклик регионов, что говорит о большой востребованности таких проектов. Уверены, что жители Красноярска по достоинству оценят очень качественно подобранную на самые взыскательные вкусы программу Фестиваля «Золотая Маска», начав театральный сезон ярко, - отметила заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.