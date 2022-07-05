Правительство РФ утвердило увеличение размера кредита по программе льготной ипотеки для IT-специалистов Фото: REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 5 июля, заявил о подписании постановления об увеличении размера кредита в рамках программы льготной ипотеки для IT-специалистов.

В ходе заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций глава российского правительства напомнил, что ранее по инициативе президента России была снижена ставка льготной ипотеки до 7%, а также повышен предельный объем кредита с использованием льготного займа до 30 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, до 15 млн рублей - в остальных российских регионах.

«Подписано постановление, которое распространит эти условия и на IT-специалистов. Сумма льготного кредита останется на уровне 18 млн и 9 млн соответственно. Теперь ее можно будет сочетать со средствами, взятыми по рыночной или другой субсидируемой ставке», - заявил премьер-министр.

Мишустин сообщил, что этим же документом были скорректированы требования по зарплате IT-специалистов, которая должна быть от 150 тысяч рублей в месяц до вычета подоходного налога в городах-миллионниках и от 100 тысяч рублей - в остальных населенных пунктах страны.

Как уточнил глава российского правительства, получить льготный кредит могут работники IT-сферы в возрасте от 22 до 44 лет, которые являются сотрудниками аккредитованных компаний. «Ставка для них составляет до 5% годовых, как и было обещано», - добавил он.