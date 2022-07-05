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Политика5 июля 2022 14:07

Освещающие спецоперацию на Украине военные корреспонденты получат статус ветерана

Депутат Нилов сообщил, что освещающие спецоперацию на Украине военные корреспонденты получат статус ветерана
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Освещающие спецоперацию на Украине военные корреспонденты получат статус ветерана

Освещающие спецоперацию на Украине военные корреспонденты получат статус ветерана

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные корреспонденты, освещающие спецоперацию России на Украине, получат статус ветерана, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы РФ по соцполитике Ярослав Нилов.

"Принятые нормы распространяются на военных корреспондентов", - уточнил он, отвечая на вопрос журналиста о том, получат ли военные корреспонденты статус ветерана.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ одобрила предоставление статуса ветерана для гражданских участников спецоперации на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 июля 2022 года можно прочитать здесь.