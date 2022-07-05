Освещающие спецоперацию на Украине военные корреспонденты получат статус ветерана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные корреспонденты, освещающие спецоперацию России на Украине, получат статус ветерана, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы РФ по соцполитике Ярослав Нилов.

"Принятые нормы распространяются на военных корреспондентов", - уточнил он, отвечая на вопрос журналиста о том, получат ли военные корреспонденты статус ветерана.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ одобрила предоставление статуса ветерана для гражданских участников спецоперации на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 июля 2022 года можно прочитать здесь.