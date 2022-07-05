Джонсон обсудил с Зеленским судьбу осужденных в ДНР наемников из Британии

Борис Джонсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Британии Борис Джонсон обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским судьбу британских наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера, приговоренных в Донецкой Народной республике (ДНР) к расстрелу, сообщила сегодня, 5 июля, канцелярия британского премьера.

"Лидеры также обсудили дела украинских военнослужащих британского происхождения, которые были захвачены в плен российскими силами в последние недели", - уточняется в заявлении.

В Донецке 9 июня 2022 года были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Британии Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все они признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 июля 2022 года можно прочитать здесь.