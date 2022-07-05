Член экипажа опроверг информацию о задержании российского сухогруза в Турции Фото: Иван МАКЕЕВ

Таможенные службы Турции не задерживали российский сухогруз с зерном, о чем сообщал Киев, судно находится на якорной стоянке в связи с неблагоприятными погодными условиями, груз осмотрен сюрвейером. Об этом ТАСС рассказал сегодня, 5 июля, один из членов экипажа.

"При процедуре задержания судно заводят в порт под охраной, то есть конкретно под юрисдикцией охраны Турции должно было заводиться, если бы что-то и правда произошло. Задержания не было. Судно просто стоит на якоре из-за погодных условий. На судно приехал сюрвейер, проверил груз, это происходит всегда", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали грузовое судно России, якобы перевозившее "украинское зерно". Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

При этом посольство России заявило, что власти Турции не оповещали о задержании российского сухогруза.

Также ранее сообщалось, что в Греции задержали танкер Pegas под российским флагом в связи с исполнением антироссийских санкций Европейского союза. На борту судна находилось 19 российских моряков. Как передавало агентство Reuters, танкер задержали в бухте Каристос около острова Эвбея.