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Политика5 июля 2022 14:51

В МИД Норвегии исключили денонсацию договора о разграничении морских пространств с Россией

Соглашение не содержит положения о возможности отказа от него, заявили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В МИД Норвегии исключили денонсацию договора о разграничении морских пространств с Россией

В МИД Норвегии исключили денонсацию договора о разграничении морских пространств с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказ России от договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море невозможнее, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел королевства Ане Хавардсдаттер.

«Договор о разграничении морских пространств не содержит положения о возможности денонсации. Распространенной практикой является то, что такой тип соглашения об установлении границ действует бессрочно», – приводит ее слова телеканал NRK.

По мнению представителя МИД Норвегии, Москва и Осло имеют взаимный интерес в сохранении договора о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

Как писал сайт kp.ru, ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Северном ледовитом океане и Баренцевом море.

Напомним, Норвегия отказалась пропустить через контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» грузы из России, которые были предназначены для жителей российских поселений на архипелаге Шпицберген.