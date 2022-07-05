Песков сообщил, что Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций в ближайшие дни

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет встречу с руководством Госдумы РФ и лидерами фракций, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да. В ближайшие дни планируется встреча президента с руководством Госдумы и лидерами фракций", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В среду - 6 июля - в Госдуме состоится последнее пленарное заседание в весеннюю сессию. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил ранее, что планирует обсудить с президентом тему сохранения русского языка.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в 2022 году запланирована прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным, но точная дата мероприятия пока не определена.

Также ранее Песков сообщил, что Путин не получил приглашения на саммит по борьбе с пандемией.