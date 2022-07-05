Пять реактивных снарядов упали на территорию Узбекистана со стороны Афганистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На территорию Узбекистана упали пять реактивных снарядов, сообщает Министерство иностранных дел республики. По предварительной информации, они прилетели со стороны Афганистана.

«5 июля 2022 на приграничной территории Узбекистана было зафикисровано падение пяти реактивных снарядов, предположительно притлетевших с территории Афганистана. Необходимо отметить, что при падении снарядов взрывов не произошло, человеческих жертв и разрушений нет», – говорится на сайте МИД Узбекистана.

В результате был незначительный ущерб четырем частным домовладениями, один из снарядов упал на футбольное поле. Обнаруженные снаряды были обезврежены саперами, рассказали в ведомстве. Сообщается, что в настоящее время компетентные органы Узбекистана совместно с афганской стороной устанавливают обстоятельства инцидента.

Как писал сайт Kp.ru, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел чрезвычайное положение в Каракалпакия в связи с протестами в автономии.