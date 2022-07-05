Цена нефти Brent упала до 105 долларов за баррель впервые с 11 мая 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоимость нефти марки Brent впервые с 12 мая текущего года упала ниже 105 долларов за баррель, об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

В процессе торгов цена фьючерсов на североморскую смесь с поставкой в сентябре уменьшилась на 8,05% - до 104,32 доллара за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть WTI падают на 7,3% - до 100,59 доллара.

Ранее kp.ru публиковал прогноз цен на нефть в 2022-2-23 годах от аналитиков. Отмечалось, что о долгосрочных перспективах сейчас мало кто отваживается говорить. Нефтяники в целом настроены более радикально, чем аналитики. Перспективы нефтяного рынка на ближайшие десять лет будут однозначно пересматриваться, поскольку экономика Китая продолжает замедляться, а добыча нефти растет.

Также ранее сообщалось, что цены на нефть и газ бьют рекорды.