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Экономика5 июля 2022 16:01

Цена нефти Brent упала до 105 долларов за баррель впервые с 11 мая 2022 года

Августовские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 7,3%
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Цена нефти Brent упала до 105 долларов за баррель впервые с 11 мая 2022 года

Цена нефти Brent упала до 105 долларов за баррель впервые с 11 мая 2022 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоимость нефти марки Brent впервые с 12 мая текущего года упала ниже 105 долларов за баррель, об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

В процессе торгов цена фьючерсов на североморскую смесь с поставкой в сентябре уменьшилась на 8,05% - до 104,32 доллара за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть WTI падают на 7,3% - до 100,59 доллара.

Ранее kp.ru публиковал прогноз цен на нефть в 2022-2-23 годах от аналитиков. Отмечалось, что о долгосрочных перспективах сейчас мало кто отваживается говорить. Нефтяники в целом настроены более радикально, чем аналитики. Перспективы нефтяного рынка на ближайшие десять лет будут однозначно пересматриваться, поскольку экономика Китая продолжает замедляться, а добыча нефти растет.

Также ранее сообщалось, что цены на нефть и газ бьют рекорды.