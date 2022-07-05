Путин выразил поддержку президенту Узбекистана в связи с протестами в Каракалпакии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Политики обсудили ситуацию в Каракалпакии, связанную с протестами в этой автономии.

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.С российской стороны выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане», – сообщается на сайте Кремля.

Как писал сайт kp.ru, ранее МВД Узбекистана сообщило о попытке захвата органов власти организаторами протестов в городе Нукус. По данным ведомства, 1 июля 2022 года они собрали местных жителей перед комплексом административных зданий Каракалпакии, после чего спровоцировали их на попытку захвата этих объектов.

Напомним, на прошлой неделе Мирзиёев ввел чрезвычайное положение в Каракалпакия в связи с протестами в автономии.