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Политика5 июля 2022 16:28

Путин выразил поддержку президенту Узбекистана в связи с протестами в Каракалпакии

Стороны обсудили также вопросы сотрудничества Москвы и Ташкента
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин выразил поддержку президенту Узбекистана в связи с протестами в Каракалпакии

Путин выразил поддержку президенту Узбекистана в связи с протестами в Каракалпакии

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Политики обсудили ситуацию в Каракалпакии, связанную с протестами в этой автономии.

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.С российской стороны выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане», – сообщается на сайте Кремля.

Как писал сайт kp.ru, ранее МВД Узбекистана сообщило о попытке захвата органов власти организаторами протестов в городе Нукус. По данным ведомства, 1 июля 2022 года они собрали местных жителей перед комплексом административных зданий Каракалпакии, после чего спровоцировали их на попытку захвата этих объектов.

Напомним, на прошлой неделе Мирзиёев ввел чрезвычайное положение в Каракалпакия в связи с протестами в автономии.